حماس: إحراق المستوطنين مسجدا بالضفة يكشف مستوى سادية وعنصرية الاحتلال

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إنَّ إقدام عصابات المستوطنين الإسرائيليين على إحراق مسجد الحاجة حميدة بين بلدتي كفل حارس وديراستيا، شمال غرب سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، يعدٌّ جريمة نكراء، واعتداءً صارخاً على مشاعر المسلمين وحرية العبادة، ويكشف مجدّداً مستوى سادية وعنصرية الاحتلال بحق شعب فلسطين ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

وأكدت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الخميس، أنَّ تصاعد جرائم المستوطنين الإرهابيين ضدّ أرض وشعب ومقدسات فلسطين، تتم بدعم ورعاية كاملة من حكومة الاحتلال الفاشية، في محاولة يائسة لفرض أمر واقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتغيير معالمها وحقائق التاريخ فيها، ممَّا يستدعي تحرّكاً دولياً حازماً للجم هذا الكيان المارق، والمنتهك لكل القوانين والأعراف الدولية والشرائع السماوية.

وأحرق مستوطنون، فجر الخميس، مسجد الحاجة حميدة في بلدة ديراستيا شمال الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية أن مستوطنين هاجموا المسجد وأحرقوا أجزاء منه وخطّوا على جدرانه شعارات عنصرية.

وأوضحت المصادر أن الأهالي تفاجأوا بإحراق مستوطنين المسجد عبر سكب مواد قابلة للاشتعال عند المدخل.

وأشارت إلى أن تدخل أهالي البلدة حال دون انتشار النيران على المسجد بالكامل.