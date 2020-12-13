 هزة أرضية بقوة 5.6 درجة ضربت جمهورية الشيشان الروسية​​​ - بوابة الشروق
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هزة أرضية بقوة 5.6 درجة ضربت جمهورية الشيشان الروسية​​​

رويترز
نشر في: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 5:11 ص | آخر تحديث: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 5:11 ص

أعلن جهاز الطوارئ المحلي في روسيا أن هزة أرضية بقوة 5.6 درجة ضربت جمهورية الشيشان الروسية​​​.

 وأوضحت وزارة الطوارئ أنه تم تسجيل الهزة عند الساعة 00.30 من يوم الأحد بتوقيت موسكو.

وأفادت بيانات فرع أوسيتيا الشمالية للخدمة الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بأن الهزة الأرضية التي بلغت شدتها 5.6 درجة وقعت عند الساعة 00.30 من يوم الأحد بتوقيت موسكو، وكان مركز الزلزال منطقة أوروس مارتان وعلى عمق 25 كيلومترا.

وأفاد مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم شعروا بالهزات في جمهوريات الشيشان وداغستان وإنغوشيا الروسية.

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