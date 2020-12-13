الكنيسة الأسقفية تعلن إيقاف الأنشطة بسبب كورونا

أعلنت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بمصر، تفاصيل اجتماع اللجنة الطبية بشأن الاستعداد للأعياد في ظل جائحة كورونا.

وأكد الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، في بيان عن الكنيسة اليوم الأحد، أن اللجنة التنفيذية قررت إيقاف كافة الأنشطة كثيفة العدد والفرعية مثل اجتماعات مدارس الأحد والشباب مع استمرار خدمات الآحاد أو الجمعة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية حتى نهاية العام مع متابعة المستجدات أولًا بأول.

وقررت اللجنة إقامة احتفال ليلة عيد الميلاد في الـ24 ديسمبر الجاري في موعده الثامنة مساء، مع توفير شاشات عرض في الكنيسة تقدم خدمة الصلاة وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لكل الحاضرين بالإضافة لتعقيم الكنائس قبل وبعد العبادة وتوفير المطهرات والكمامات لكل المصلين، وكذلك مع توفير قاعات إضافية للحفاظ على التباعد، حيث يقام احتفال 25ديسمبر بنفس الاجراءات مع إيقاف الاحتفالات برأس السنة.

الجدير بالذكر أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم.

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.