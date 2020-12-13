 الفلبين تسجل 1085 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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الفلبين تسجل 1085 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

مانيلا - أ ش أ:
نشر في: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 11:38 ص | آخر تحديث: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 11:38 ص

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأحد، تسجيل 1085 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 449 ألفا و400 إصابة.

وأوضحت الوزارة -حسبما أوردت صحيفة (فلبين ستار) الفلبينية- أن 9269 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 418 ألفا و687 متعافيا، ليشكل معدل الشفاء 93% من إجمالي حالات الإصابة المؤكدة.

وتوفى 3 أشخاص إثر إصابتهم بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا 8 آلاف و733 حالة وفاة.


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