تحرير 27 محضرا للمخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن والتوقف عن العمل في البحيرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت محافظة البحيرة جهودها لضبط الأسواق، والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة؛ للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

وأضافت المحافظة، في بيان اليوم، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مجدي الخضر، شنت حملة بقيادة سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية على المخابز بأبو المطامير والنوبارية.

وأسفرت عن ضبط مخبز تصرف في 4 شكائر دقيق بلدي مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، و15 مخبزا لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وتمكنت الحملة من تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف، و3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.