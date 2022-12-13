إيطاليا: نساعد أوكرانيا للبقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم الثلاثاء، أن إيطاليا أرسلت مساعدات طبية إلى أوكرانيا وستساعد في ترميم البنية التحتية، بدءاً بالمستشفيات.

وكتب تاجاني، في صفحته على "فيسبوك"، أثناء وجوده في باريس، حيث يُعقد مؤتمر دولي حول المساعدات لأوكرانيا: "ستكون أوكرانيا وشعبها دائماً قادرين على الاعتماد على دعم إيطاليا".

وأضاف: "لم ندخر جهدا منذ بداية الصراع. الدعم العسكري، وإرسال المواد الأساسية، بدءا بالأدوية والإمدادات الطبية والأموال والخدمات اللوجستية لمساعدة السكان، مثل الخيام والأسرة ومستلزمات النظافة".

وأكد أن إيطاليا تضمن تقديم المساعدة لإعادة إعمار أوكرانيا بدءاً بالمستشفيات والبنية التحتية الاستراتيجية، لافتا إلى أنه سيتم إشراك الشركات الإيطالية في هذه العملية.

في السياق، نقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آسكانيوز" عن وزير الخارجية الإيطالي، قوله إن الشركات الإيطالية على استعداد لتقديم مساهمتها، كما يفعلون في الواقع، في المقام الأول في صناعة الطاقة، لأن المواد التي نرسلها، عشرات الأطنان من المواد الكهربائية، تُستخدم لاستعادة أنظمة الطاقة في أوكرانيا.

وأضاف: "أرسلنا المولدات والمحولات وكل ما يحتاجه سكان أوكرانيا للبقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء البارد بشكل خاص".

وكان تاجاني، قد صرح في وقت سابق بأن إيطاليا أرسلت نحو 60 طنا من المعدات الكهربائية إلى أوكرانيا.