 تراجع ثقة الشركات في أستراليا بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف الاستهلاك المحلي - بوابة الشروق
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تراجع ثقة الشركات في أستراليا بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف الاستهلاك المحلي


نشر في: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 9:00 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 9:00 ص

 أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء تراجع ثقة الشركات في أستراليا خلال الشهر الماضي لأول مرة منذ كانون الأول/ديسمبر 2021، حيث تشعر الشركات بقلق من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتراجع الاستهلاك المحلي في ظل ارتفاع معدلات التضخم والفائدة.

وتراجع مؤشر ثقة الشركات الأسترالية خلال الشهر الماضي إلى سالب 4 نقاط مقابل صفر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحسب التقرير الشهري الصادر عن ناشونال أسترليا بنك. وتراجعت المؤشرات الفرعية لثقة شركات قطاعات التجزئة والتمويل والعقارات والترفيه والنقل والمرافق.

كما تراجعت المؤشرات الفرعية لقياس ثقة الشركات في حالة التجارة بمقدار نقطتين إلى 28 نقطة وفي الربحية بمقدار نقطتين إلى 20 نقطة ثم في التوظيف بمقدار نقطتين أيضا إلى 13 نقطة.


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