أكسيوس: واشنطن تؤجل بيع بنادق لإسرائيل بسبب عنف المستوطنين بالضفة

أجلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مجدداً ترخيص صفقة بيع بنادق M16 الأمريكية، لإسرائيل بسبب مخاوف بشأن هجمات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.



وقال مسئولون أمريكيون لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، مساء الأربعاء، إن قرار إرسال صفقة بيع البنادق إلى مراجعة جديدة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، تشير إلى مخاوف الإدارة الأمريكية من "عدم قيام الحكومة الإسرائيلية بما يكفي بكبح عنف المستوطنين المتطرفين".



وطلبت إسرائيل في الأسبوع الأول من الحرب، بنادق لتسليح مواطنيها المدنيين في القرى القريبة من الحدود مع قطاع غزة، ولبنان وسوريا، وتلقت هذه الفرق المشكلة من مقيميين محليين في تلك القرى والمناطق أسلحة وتدريبات من شرطة الاحتلال الإسرائيلية، لـ"الرد في حالة وقوع هجوم"، بحسب قناة الشرق السعودية.