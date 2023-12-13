ترودو لـ نتنياهو: ندعم وقفا مستداما لإطلاق النار في غزة

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، إنه يدعم وقفا مستداما لإطلاق النار في حرب غزة.

وناقش رئيسا الوزراء الحرب المستمرة خلال محادثة هاتفية، حسبما أعلن مكتب ترودو. وأعرب رئيس الوزراء الكندي عن دعمه "لمزيد من فترات التوقف الإنسانية وللجهود الدولية العاجلة نحو وقف إطلاق نار مستدام"، وفقا لبيان صادر عن مكتب ترودو.

وحث ترودو على الوصول الآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين.

وشدد ترودو أيضا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي، وأدان الهجوم الذي شنه مسلحون من حركة (حماس) و"معاملتها غير المقبولة" للرهائن.

كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وشدد ترودو على أن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يكون من جانب واحد وأن حماس يجب أن تتوقف عن استخدام المدنيين كدروع بشرية.

وقال رئيس الوزراء الكندي إنه يجب أن يكون هناك حل الدولتين لضمان سلام دائم في المنطقة.