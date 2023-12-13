عبد المنعم السعيد: اضطراب ملحوظ في السياسة الأمريكية تجاه موقفها من الحرب في غزة

قال الدكتور عبد السعيد، المفكر السياسي، إن هناك اضطرابا ملحوظا في السياسة الأمريكية تجاه موقفها من الحرب في غزة، وذلك بعد تصريحات الرئيس بايدن «على نتنياهو أن يتغير، ويُغير حكومته التي لا تريد حل الدولتين، وأن إسرائيل تفقد الدعم الدولي».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحاول أن يستنجد بحلفائه اليهود من أجل إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو؛ لوقف الحرب في غزة.

وذكر أن هناك شعورا داخل إسرائيل بعنفوان شديد يزداد نارا مع طول مدة الحرب الجارية الآن في غزة، في ظل سقوط جنود وضباط كبار في المعركة، مردفا: "دول الاحتلال لديها شعور بعدم إحراز هدف كبير خلال المرحلة الماضية، فلم تحقق إلا كثيرا من الإجرام العسكري والمخلفات البربرية".

ولفت إلى أن هناك مناطحة إسرائيلية شديدة، فيما يحاول بايدن استخدام يهود الولايات المتحدة للضغط على نتنياهو.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة، لأكثر من شهرين، وهو ما نجم عنه استشهاد أكثر من 18.5 ألف، وما يزيد على 50 ألف جريح.

فيما تستمر المقاومة الفلسطينية، بإيقاع مزيد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلية، خلال معارك برية بقطاع غزة، وتوجيه ضرباتها لجنود الاحتلال من المسافة صفر.