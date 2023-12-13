جوارديولا ينافس إنزاجي وسباليتي على جائزة أفضل مدرب في العالم

تم الكشف عن المرشحين الثلاثة للحصول على جائزة أفضل مدرب لفرق الرجال في العالم لعام 2023، ضمن جوائز الأفضل (ذا بيست)، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأعلن فيفا على موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الأربعاء، القائمة النهائية للمرشحين على هذه الجائزة، حيث ضمت الإسباني جوسيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، والإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان الإيطالي، ومواطنه لوتشيانو سباليتي، مدرب نابولي الإيطالي السابق، الذي يتولى حاليا تدريب منتخب إيطاليا.

ويتم منح الجائزة للأداء التدريبي المتميز في كرة القدم للرجال للفترة من 19 كانون الأول/ديسمبر 2022 إلى 20 آب/أغسطس 2023.

ومن المقرر أن يتم كشف النقاب عن الفائز بالجائزة، خلال الحفل الذي سوف تحتضنه العاصمة البريطانية لندن في 15 كانون الثاني/يناير المقبل.