مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: إسرائيل تستهدف إخلاء كل أراضينا من مواطنيننا

شدّد السفير إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان، على ضرورة الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف المجزرة التي ترتكبها ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنّ إسرائيل تستهدف إخلاء كل الأراضي الفلسطينية من المواطنين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تدفع الفلسطينيين بالقوة من الشمال إلى الجنوب، موضحا أنّه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة.

ولفت إلى أنّ الأوضاع أصبحت مأساوية للنازحين الذين يقيمون في خيام مؤقتة في جنوب القطاع، واصفا ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين بأنها مخالفة للقانون.

ونوه بأنّ الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي يرأسها بنيامين نتنياهو، لا تزال تعمل على إخلاء غزة والضفة الغربية، مستشهدا بتصريح لنتنياهو دعا فيه للاستعداد للدخول في مواجهة مع قوات الأمن الفلسطينية في الضفة.

واعتبر أن المجتمع الدولي بدأ يستفيق قليلا ويعرف مخاطر الممارسات الإسرائيلية، وهو ما تجلى في تصريحات العديد من الدول بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكان بايدن قد صرح مساء الثلاثاء، بأن إسرائيل بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي بقصفها العشوائي لقطاع غزة، وأن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو لن يتمكن في المستقبل من قول «لا» لدولة فلسطينية، مطالبا إياه بتغيير حكومته.