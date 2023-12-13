صحة غزة: الوضع في مستشفيات جنوب القطاع لا يطاق ولا يختلف عن الشمال

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن الإجرام الإسرائيلي ضد مستشفيات شمال غزة هدفه إنهاء الوجود الصحي وإجبار سكان المنطقة على النزوح القسري.

وأضاف خلال إفادة صحفية، اليوم الأربعاء، أن الوضع الصحي في مستشفيات جنوب غزة لا يطاق.

وتابع: «فقدنا القدرة الاستيعابية والعلاجية، ونفاضل بين الحالات لإنقاذ حياة ما يمكن إنقاذه من بين الأعداد الكبيرة التي تصل إلى مستشفيات الجنوب، ونناشد المؤسسات الدولية بدعمها بالأدوية والمستهلكات الطبية والوقود والفرق الطبية المتخصصة».

وأشار إلى أن الاحتلال الاسرائيلي منذ بدء العدوان اعتقل 38 كادرا صحيا على رأسهم الدكتور محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي، وذلك في ظروف غير إنسانية من الاستجواب تحت التعذيب والتجويع.

ونوه بأن العدوان الإسرائيلي ضد المنظومة الصحية أدى إلى استشهاد 300 كادر صحي وتدمير 102 سيارة إسعاف.

وتابع: «نحيي التحرك الشعبي والنقابي في عدد من الدول للمطالبة بوقف العدوان واستهداف المنظومة الصحية وندعو المؤسسات الصحية حول العالم لإقامة فعاليات أسبوع التضامن مع القطاع الصحي بغزة».