 القسام تستهدف 3 دبابات ميركفاه شرق مدينة خان يونس بقذائف الياسين 105 وعبوات شواظ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القسام تستهدف 3 دبابات ميركفاه شرق مدينة خان يونس بقذائف الياسين 105 وعبوات شواظ


نشر في: الأربعاء 13 ديسمبر 2023 - 5:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 ديسمبر 2023 - 5:32 م
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، استهداف 3 دبابات ميركفاه شرق مدينة خان يونس بقذائف "الياسين 105" وعبوات "شواظ".

وأشارت القسام، عبر قناتها بتطبيق "تيليجرام، مساء الأربعاء، إلى استهداف جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة "الياسين 105" في تل الزعتر شمال قطاع غزة.

وأكدت، في وقت سابق اليوم، أنها استهدفت دبابتي ميركفاه صهيونتين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة بقذائف "الياسين 105"، ودكت غرف القيادة الميدانية لإسرائيل في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

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