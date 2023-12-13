إعلام عبري: كمين مسلح بغزة يودي بحياة ضباط إسرائيليين من النخبة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن كمين نصبه مقاتلو حركة "حماس" الفلسطينية لجنود من لواء "جولاني" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من الضباط والجنود.

* كارثة الشجاعية

وسمح الجيش الإسرائيلي بنشر أسماء 9 ضباط وجنود من لواء "جولاني" قتلوا في الكمين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة. ويطلق على لواء "جولاني" للمشاة لقب "النخبة" بالجيش الإسرائيلي.

ووصفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية ما جرى بأنه "كارثة الشجاعية"، حيث أوردت أنه "في المساء (الثلاثاء)، قام جنود جولاني بتطهير المباني المشبوهة في قصبة الشجاعية، وهي منطقة كثيفة السكان في قلب الحي"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضافت الصحيفة: "تم إطلاق النار على القوة وبدأ إطلاق النار بشكل دقيق من المنازل المجاورة، ووقعت لاحقا معركة أطلقت خلالها عبوة ناسفة على الجنود المتواجدين في الشارع وقتل بعضهم"، مشيرة إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، أحدثت العبوة الناسفة أيضا فجوة بين القوات".

وأوضحت الصحيفة أنه "تم إرسال قوة إنقاذ تابعة لجولاني إلى المكان، بما في ذلك القوة 669، بينهم قائد السرية التكتيكية. تم إطلاق النار عليهم فدخلوا مبنى يبدو أنه كان مفخخا مسبقا، وبعد ذلك وقع انفجار كبير في المنزل، مما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة وسقوط ضحايا في صفوف من كانوا داخل المبنى".

وبعد ذلك مباشرة، بحسب الصحيفة، "تم إرسال قوة إنقاذ أخرى، ووقع المزيد من القتال في المنطقة بالتوازي مع عملية إنقاذ معقدة للغاية للمصابين".

من جانبه، وصف موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي، ما جرى بأنه "حادثة خطيرة"، مشيراً إلى أن "حادثة الشجاعية الخطيرة التي قُتل فيها جنود من القوة 669 بلواء جولاني، بينهم المقدم تومر جرينبرج، قائد الكتيبة 13 في لواء جولاني، استمرت نحو ساعتين ونصف الساعة".

* فتحة نفق وعبوة ناسفة

من جهتها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن "التحقيق الأولي في الحادث كشف أن قوة من لواء جولاني كانت تعمل في منطقة كثيفة السكان بالبلدة عندما تعرضت لإطلاق النار"، مضيفة: "دخل مقاتلون إضافيون إلى المباني لإجلاء الجرحى عندما انفجرت عبوة ناسفة، مما تسبب في سقوط المزيد من القتلى".

وأشارت إلى أنه "في وقت مبكر من المساء (الثلاثاء)، دخلت قوة من الجيش الإسرائيلي إلى المجمع المكون من ثلاثة مبان متجاورة وفناء، وعثرت على فتحة نفق في المجمع".

وقالت: "تم تفجير عبوة ناسفة استهدفت القوة داخل أحد المباني في المجمع، إلى جانب إطلاق نار من بنادق M-16 وقنابل يدوية من المسلحين".

وأضافت: "أصيبت القوة الأولى المكونة من أربعة جنود، وواصلت إطلاق النار في المبنى. وحاولت القوة الموجودة في الخارج إطلاق النار على المسلحين، ولكن في هذه المرحلة انقطع الاتصال مع أحد الضباط. وكانت القوات العاملة تخشى أن يكون قد اختطف إلى نفق".

وأشارت إلى أنه "تم دفع المزيد من القوات إلى المكان وواصل المسلحون إطلاق النار عليهم وكذلك إلقاء المتفجرات مع توالي مقتل وإصابة الجنود".

بدورها، أوردت هيئة البث الإسرائيلية أن "مجموعة من الجنود من لواء جولاني انطلقت بمهمة تفتيش المباني في قصبة الشجاعية وهي منطقة كثيفة السكان. ومن أحد المنازل تم إطلاق النار على الجنود كما تم تفجير عبوة ناسفة".

وأضافت: "رد أفراد المجموعة على مصادر النار، وأثناء العمل على السيطرة على المواقع، انقسم أفراد القوة العسكرية إلى قسمين. وخلال عملية الإنقاذ وصلت قوة أخرى دخلت المبنى، حيث تم تفجير العبوة الناسفة التي خلفت قتلى وسط الجنود".

وتابعت: "وفي وقت لاحق، تم تفجير عبوة ناسفة ثانية تجاه أفراد الجيش. الجيش يقوم بالتحقق لمعرفة ما إذا كان في المكان فتحة نفق. تم بعد الحادث الاستنجاد بمروحيات لنقل المصابين وجثث القتلى".

وارتفع عدد الضباط والجنود القتلى الذين سمح جيش الاحتلال بنشر أسمائهم منذ ساعات فجر اليوم الأربعاء إلى 10.

* القيادة الفاشلة والانسحاب

في المقابل قالت حركة "حماس"، في بيان نشرته عبر منصة "تليجرام"، إن "تزايد أعداد القتلى الإسرائيليين في مختلف محاور القتال بقطاع غزة، يؤكّد حجم الخسارة والفشل لقادة وجيش إسرائيل".

وأضافت: " نقول للصهاينة بأن قيادتكم الفاشلة لا تلقي أي اعتبار لحياة جنودكم الذين يُقتلون ويصابون يومياً بالعشرات، ولا خيار لكم سوى الانسحاب من غزة".

وتابعت الحركة: "كلما زادت مدة تواجدكم في قطاع غزة كلما زادت فاتورة قتلاكم وخسائركم، وستخرجون منها تجرّون ذيل الخيبة والخُسران".