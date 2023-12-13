مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور إسرائيل هذا الأسبوع

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يجري مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان زيارة إلى إسرائيل، يومي الخميس والجمعة مناقشة آخر التطورات في إسرائيل وغزة.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون إن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان يعتزم السفر إلى إسرائيل يومي الخميس والجمعة للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية والرئيس إسحق هرتسوج لمناقشة آخر التطورات في إسرائيل وغزة، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، اجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بنتياهو، وذلك بعد لقاء بلينكن مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج. وتعدّ زيارة بلينكن لتل أبيب السادسة منذ 7 أكتوبر الماضي.