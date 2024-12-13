شباب الأهلي يتوج ببطولة كأس السوبر الإماراتي

تغلب فريق شباب الأهلي على الوصل بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، بعد التعادل بهدفين لمثلهما في الوقتين الأصلي والإضافي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، لحساب نهائي كأس السوبر الإماراتي.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب آل مكتوم جيدة المستوى، وسط سيطرة من فريق شباب الأهلي، قبل انتفاضة من فريق الوصل في النصف ساعة الأخيرة، حيث تمكن من تسجيل هدفين.

وتقدم شباب الأهلي في النتيجة عن طريق اللاعب جويليرمي بالا خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، فيما سجل اللاعب لوكا ميليفوجيفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 53.

ونجح الوصل في تقليص الفارق بالدقيقة 59 عن طريق اللاعب نيكولاس خيمينيز، قبل أن يسجل اللاعب فابيو دي ليما هدف التعادل من ركلة جزاء، في الدقيقة 97 من المباراة.

ولم يتمكن الفريقان من استغلال الشوطين الإضافيين، ليتم الوصول لركلات الترجيح، التي نجح فيها فريق شباب الأهلي من تسجيل 4 أهداف، مقابل ركلة واحدة من فريق الوصل، ليتوج شباب الأهلي ببطولة كأس السوبر الإماراتي.