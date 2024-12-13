زراعة النوبارية: حققنا رقما غير مسبوق في تصدير الموالح

قال المهندس حسام محفوظ مدير مديرية الزراعة بالنوبارية، إنه خلال 11 شهرًا من العام الجاري، تم تصدير مليونين و300 ألف طن من الموالح.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، عُرضت اليوم الجمعة، أن عملية التصدير شملت أكثر من 70 دولة على مستوى العالم.

وأوضح أن صادرات العام الماضي بلغت 2.2 مليون طن خلال 12 شهرًا، واصفًا حجم التصدير الذي تحقق هذا العام بأنه غير مسبوق.

ولفت إلى أن وزارة الزراعة تفتخر بأن لديها منتجًا يحتل الصدارة على مستوى العالم، وهي الموالح المصرية التي غزت كل الأسواق، وأثبتت جدارة وكفاءة.

وشدد على أن الموالح المصرية منافس قوي لدول كثيرة اعتادت أن تكون صاحبة الريادة في هذا المجال مثل إسبانيا وجنوب إفريقيا وغيرهما، مؤكدا أن مصر تفوقت على هذه الدول منذ 2019، متى حصلت مصر على المركز الأول في تصدير الموالح.