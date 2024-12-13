أحاول باستمرار التخلص من الوزن الزائد والذى يتراوح بين ثمانية إلى عشرة كيلوجرامات. أنا فى الثالثة والأربعين من عمرى أعانى من بعض المشكلات العائلية التى تجعلنى فى حالة قلق مستمر حتى إننى أصبت أخيرا بالسكر وأعالج منه وقد نصحنى الطبيب بالتخلص من هذا الوزن الزائد.

هل فى هذا علاج للسكر؟ ما رأيك فى كبسولات الألياف أحضرتها لى صديقة من أمريكا وتؤكد أن لها أثرا فعالا فى التخلص من الوزن الزائد.

فريال

<‫<<<<‬ نعم التخلص من الوزن الزائد له أثر فعال على مستوى الجلوكوز فى الدم لذا فتلك نصيحة أولى بأن تتبع. ذكرت القلق المستمر هذا أيضا أحد العوامل التى قد تتسبب فى فشل أى حميات غذائية قد تتبعينها فى تلك الفترة لذا يجب أن تحاولى التخلص من القلق بكل ما لديك من شجاعة فى حل تلك المشكلات التى يمكن بالفعل حلها بالمواقف الحاسمة الواضحة من الآخرين.‬

كبسولات الألياف PGX التى أرفقتِ إعلانها برسالتك بالفعل معروفة فى أمريكا وكندا. هناك أنواع أخرى وإن كانت أقل شهرة إلا أن كلها لا تختلف عن بعضها البعض.

كبسولات الألياف بلا استثناء تحتوى على مجموعة من ألياف النباتات المختلفة تختلف فى أسمائها وفقا للخلطة التى صنعت منها.

تناول كبسولات الألياف يؤدى لامتصاصها الماء من الجسم الأمر الذى يتحكم فى شهية الإنسان بقدر. إذا اتبع الإنسان نظاما رياضيا (راجعى الإعلان) ونظاما غذائيا قليل السعرات نسبيا ١٢٠٠ سعر حرارى فى اليوم مع الكبسولات فإنه يحقق بلا شك نقصانا فى الوزن. فالألياف هنا تعمل كعامل مساعد على الارتباط بحمية غذائية وبرنامج رياضى ليس إلا.

الألياف لا ضرر منها وإن كان لها بعض الأثر على الجهاز الهضمى كمعاونتها على أن تحتجز الغازات فى الأمعاء لكن هناك تحذيرا بعدم تناول تلك الكبسولات لمرضى الكلى أو هبوط القلب الاحتقانى أو أمراض الجهاز الهضمى عامة أو أى مشكلة فى بلع الطعام. صدقينى ليس هناك حل سحرى لإنقاص الوزن إنما حل واقعى صحى: طعام صحى، سعرات محدودة، حركة دائمة ورياضة.