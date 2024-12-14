الصحة العالمية: 58% من المستشفيات السورية متوقفة عن العمل لنقص الموارد

حذرت مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، من تفاقم الأوضاع الصحية في سوريا، مشيرة إلى الاحتياجات كبيرة ومتزايدة، لاسيما مع عودة النازحين إلى ديارهم وزيادة الطلب على الخدمات الغذائية والصحية.

وقالت خلال تصريحات لـ «القاهرة الاخبارية» مساء الجمعة، إن النظام الصحي السوري غير قادر على تقديم وتلبية كل الاحتياجات للسكان، مشددة أن هناك حاجة للطواقم الطبية والإمدادات الطبية العاجلة.

وناشدت المجتمع الدولي بتقديم الدعم وتوفير التمويل اللازم لإعادة بناء المنظومة الصحية وتلبية احتياجات الشعب السوري، لافتة أن منظمة الصحة العالمية لا تتلقى سوى 21% من التمويل المطلوب لعملياتها في سوريا.

وأشارت إلى أن 58% من المستشفيات السورية متوقفة عن العمل؛ نتيجة محدودية الموارد والكوادر الطبية وسيارات الإسعاف، في ظل استمرار الصراعات في المناطق الجنوبية تفاقم الوضع وتدمير البنية التحتية.