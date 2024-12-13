عضو بالكونجرس الأمريكي:يجب إسقاط المسيرات الغامضة التي تم رصدها في نيوجيرسي إذا لزم الأمر

قال أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إن المسيرات الغامضة التي تم رصدها فوق مناطق حساسة في نيوجيرسي وأجزاء أخرى من منطقة وسط الأطلسي يجب أن "يتم إسقاطها إذا لزم الأمر"، رغم أنه لا يزال غير واضح من يملكها.

وقال عضو الكونجرس الأمريكي ريتشارد بلومنتال من ولاية كونيتيكت يوم الخميس إن "علينا القيام بتحليل استخباراتي عاجل وإخراجها من السماء، خاصة إذا كانت تحلق فوق المطارات أو القواعد العسكرية".

وأضاف أن هناك مخاوف من أن المسيرات قد تشارك الأجواء مع الطائرات التجارية، وطالب بمزيد من الشفافية من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي يوم الخميس إن مراجعة التقارير عن رصد مسيرات أظهرت أن العديد منها في الواقع طائرات مأهولة تحلق بشكل قانوني. وأكد أنه لم يتم رصد أي مسيرات في أي منطقة جوية محظورة، وأن خفر السواحل الأمريكي لم يعثر على أي دليل على تورط أجنبي من السفن الساحلية.