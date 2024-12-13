متحف شرم الشيخ يحتفل بالكريسماس: ورشة للأطفال تجمع بين الفلك والزينة

نظم متحف شرم الشيخ ورشة عمل فنية وترفيهية للأطفال، اليوم الجمعة، بقاعة التربية المتحفية، احتفالًا بالعام الميلادي الجديد تحت عنوان "مهرجان الكريسماس 2".

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن الورشة كانت مخصصة للأطفال من سن 6 إلى 16 عامًا، وقد تم تنظيمها مجانًا ودون زيارة قاعات العرض.

وتضمنت الورشة جانبًا نظريًا وآخر عمليًا، حيث بدأ الجانب النظري بالحديث عن علم الفلك عند المصريين القدماء، وكيف قسموا السنة إلى ثلاثة فصول، مع تسليط الضوء على العلاقة التاريخية بين النجوم واحتفالات الكريسماس.

وأوضح حسنين أن الأطفال شاركوا في الجانب العملي من الورشة من خلال إعادة تدوير المواد لصنع زينة الكريسماس على شكل نجوم، وسط أجواء مبهجة مليئة بالفرحة والحماس. كما تم تعريف الأطفال بتراثهم الفلكي العريق واحتفالات الكريسماس.

وأكد حسنين أن المتحف نظم مجموعة من الورش لربط البرامج التعليمية بالسيناريو الخاص بالعروض المتحفية، وذلك في إطار التعاون المثمر مع الإدارة التعليمية بمدينة شرم الشيخ.

وجرى عرض فيديو تعليمي مبسط لشرح منهج الدراسات الاجتماعية بأسلوب شيق، يهدف إلى ربط المناهج الدراسية بالتراث الثقافي المصري وتقديم المعلومات التاريخية بطريقة مرئية وممتعة.

وأضاف أنه تم تنظيم مسابقة تعليمية ثقافية لطلاب المدارس، لتطبيق مفاهيم المنهج الدراسي بأسلوب تفاعلي يشجع على التعلم والاستكشاف، وتعزيز المعرفة وإثراء تجربة التعلم لدى الطلاب من خلال ربط التعليم بالموروث الحضاري والثقافي.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تُنظم غدًا السبت محاضرة مميزة عن الصحة النفسية، ستتناول آليات تعزيز الصحة النفسية وكيفية التعامل مع الضغوط والتحديات النفسية التي تواجه الفرد والأسرة.