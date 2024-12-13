كيف تتجنب الاحتيال عند شراء العقارات؟ خبير قانوني يجيب

أكد المستشار محمود العفيفي، الخبير القانوني، على ضرورة معرفة الإجراءات القانونية عند شراء الشقق السكنية أو العقارات، لتجنب وقوع مشاكل أو التعرض للاحتيال، موضحا أنه من المهم التأكد من معاينة الشقة أو العقار أو الأرض والتأكد من المساحة المتفق عليها.

وأضاف العفيفي، خلال استضافته في برنامج "بالقانون"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه لا يجب على المشتري الاعتماد فقط على الرسم الهندسي، كما ينبغي الامتناع عن شراء شقق غير موجودة فعليًا أو لم يتم إنشاؤها بعد، دون أن يشاهدها المشتري على الطبيعة، مشددا على أهمية التحقق من رخصة المباني، لضمان صدورها من الجهة المختصة، والتأكد من وجود الشقة المرخص بها لتفادي خطر إزالتها من قبل الجهات المعنية مستقبلًا.

وتابع قائلاً: "يجب أن يحتوي العقد على اسم المشتري والبائع، وبيان تفصيلي بالمبيع يشمل مساحته وعنوانه، وفقًا لرقم العقار في الحي التابع له، واسم الشارع، والمنطقة، والمحافظة، بالإضافة إلى بيان الثمن وكيفية دفعه بوضوح، كما يجب توضيح كيفية تملك البائع للعقار، مع ذكر جميع العقود المتسلسلة السابقة". وأشار إلى أنه في حالة وجود ورثة، يتعين ذكر رقم وتاريخ إعلام الوراثة، مع ضرورة تسليم المشتري جميع عقود الملكية السابقة من البائع.

وأضاف: "يتوجب ذكر رقم وتاريخ رخصة البناء عند بيع الشقق أو المحلات، كما يجب تضمين بند صريح في العقد يقر فيه المالك بضمان العيوب الخفية، سواء كانت مادية أو قانونية، وتحمل المسؤولية عنها في حال ظهورها.

كذلك، يجب التأكد من عدم وجود أي استحقاقات مالية مستحقة للدولة على العقار حتى تاريخ عقد البيع، والتحقق من أن عملية الشراء تمت بمستند ملكية صحيح".

