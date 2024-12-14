الاتحاد السكندري يواصل تحضيراته لملاقاة بيراميدز في كأس الرابطة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم في نادى الاتحاد السكندرى، «زعيم الثغر»، تدريباته الفنية والبدنية، تحضيرًا للمواجهة المقبلة والمهمة في بداية مشوار كأس رابطة الأندية المصرية، موسم 2024 /2025.

والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل 17 ديسمبر الجارى أمام نظيره فريق بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة وتقام على أرض ملعب استاد السلام.

وخاض الفريق تدريبات مكثفة تحت قيادة المدرب القبرصى، بابا فاسيليو، المدير الفنى للفريق الأول، وإمام محمدين مدير الكرة ورئيس قطاع الناشئين.

للتدرب على بعض الجمل الفنية والتكتيكية التي قررها القبرصى لتطبيقها أمام بيراميدز في كأس الرابطة الثلاثاء، محذرًا من التخاذل والرعونة وضرورة استغلال الفرص والعودة بالـ 3 نقاط إلى الإسكندرية.