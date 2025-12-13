نائب محافظ الأقصر يوجه بتقديم الدعم لمصابي حادث انهيار منزل بقرية الدير

أجرى الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، مساء اليوم، زيارة إلى مستشفى طيبة التخصصي؛ للاطمئنان على المصابين ومتابعة تداعيات حادث انهيار منزل بقرية الدير التابعة لمركز إسنا، والذي وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى انهيار منزل مبني بالطوب اللبن ومكون من طابق واحد، يقع بقرية الدير في مدينة إسنا أمام أحد المساجد؛ مما أسفر عن سقوط ضحايا أسفل الأنقاض.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبدأت أعمال البحث والإنقاذ.

وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص هم طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، وطفلة 5 سنوات، وسيدة تبلغ 34 عامًا "الأم"، وجرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي.

وأصيب أثر الحادث طفل 7 سنوات وطفلة 14 عامًا بإصابات سطحية، وخرجا من المستشفى بعد تحسن حالتهما.

وفي السياق ذاته، وجه محافظ الأقصر، الأجهزة التنفيذية والأمنية بمتابعة الموقف أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع سرعة تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة.

وتتولى مديرية التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع إحدى المؤسسات الخيرية، توفير سبل الإعاشة والإغاثة، إلى جانب إعادة تأهيل وبناء المنزل المنهار بشكل عاجل.