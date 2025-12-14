ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا تنفيذيًا موسعًا بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد قطب السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للأداء التنفيذي والخدمي، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز التواجد الميداني وتحقيق أعلى معدلات رضا المواطنين.

وأكد المحافظ في مستهل الاجتماع أن المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات الجدية والانضباط والعمل بروح الفريق الواحد، مشددًا على أن المحافظة لن تقبل بأي تقصير في الملفات التي تمس حياة المواطن اليومية، وأن المسؤولية التنفيذية تكليف قبل أن تكون منصبًا، والتقييم الحقيقي للأداء يعتمد على ما يتحقق فعليًا على الأرض.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ عددًا كبيرًا من الصور والملاحظات الميدانية التي رصدها بنفسه خلال جولاته الأخيرة بالمراكز والمدن والأحياء، مؤكدًا أن التواجد الميداني هو الأساس لضبط الأداء، وأن أي تقاعس أو تجاهل لمشكلات الشارع سيتم التعامل معه بحزم.

وشدد على ضرورة متابعة جاهزية المعدات الميكانيكية داخل الوحدات المحلية، وإجراء صيانة دورية لضمان التشغيل الأمثل، وكذلك تكثيف أعمال تطهير بالوعات الصرف ومخرات المياه ونقاط تجمع الأمطار، والتأكد من جاهزية فرق التدخل السريع على مدار الساعة.

وفيما يخص ملف التصالح في مخالفات البناء، وجه المحافظ بالإسراع في إنهاء الملفات العالقة وتكثيف الفحص الفني والمعاينات، مع الالتزام بالقانون ومراعاة البعد الإنساني، مؤكدًا متابعة هذا الملف يوميًا شخصيًا.

كما تناول الاجتماع ملف المتغيرات المكانية والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على تنفيذ قرارات الإزالة فورًا واستمرار الحملات المكبرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وفي ملف النظافة والخدمات اليومية، شدد المحافظ على رفع كفاءة منظومة النظافة بكافة مراحلها، وزيادة الفرق الميدانية، وتشغيل المعدات بكامل طاقتها، مع إحكام الرقابة على شركات النظافة، خاصة بمحيط المدارس والمستشفيات والأسواق. كما وجه بضبط الحركة داخل الأسواق ورفع الإشغالات العشوائية، وكثافة الحملات التموينية والصحية والبيطرية لحماية المواطنين.

كما ناقش الاجتماع استعدادات المحافظة لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد بجميع المراكز والمدن وتوفير المناخ الآمن والمنظم للعملية الانتخابية، مع ضمان تيسير حركة الناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم.

وفي ختام الاجتماع، أكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تعمل وفق رؤية واضحة لتحسين جودة الحياة للمواطن، وترسيخ الانضباط والشفافية والمحاسبة، مشددًا على تكثيف الجولات الميدانية والحملات الرقابية والمتابعة الدقيقة لكافة الملفات الخدمية والتنموية، بما يحقق طموحات أبناء الغربية ويعزز ثقتهم في الأداء التنفيذي على أرض الواقع.