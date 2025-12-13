سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قرر الدكتور محمود عمر عبدالوهاب وكيل وزارة الصحة في محافظة المنيا، إحالة جميع المتغيبين من العاملين بوحدتي ساقولا الصحية ببني مزار، وحلوة الصحية بمطاي، إلى التحقيق الفوري؛ تأكيدًا على ضرورة الانضباط والالتزام بمواعيد العمل.

جاء ذلك خلال إجراء وكيل الوزارة جولة تفقدية مفاجئة على وحدتي ساقولا الصحية ببني مزار، ووحدة حلوة الصحية بمطاي، إذ اتخذت إجراءات حاسمة لرفع كفاءة العمل وتصحيح الأوضاع.

ووجه وكيل الوزارة، بسرعة صيانة كراسي الأسنان المعطلة وتطبيق صيانات ضرورية للمباني والمنشآت.

كما شدد على ضرورة المتابعة الدورية اللصيقة لانتظام العاملين، وضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل مستمر دون نقص.

وخلال الجولة، التقى وكيل الوزارة، مجموعة من المواطنين، واستمع إلى أبرز الشكاوى والمشاكل التي تواجههم، موجّهًا بالعمل على حلها في أقرب وقت ممكن لضمان تقديم أفضل رعاية تلبي احتياجات الأهالي.

وأكدت مديرية الصحة بالمنيا، أن الجولات المفاجئة ستستمر لتفعيل مبدأ الرقابة، وضمان انضباط العمل، وتقديم رعاية صحية ذات جودة عالية للمواطنين في كل بقعة من المحافظة.