إغلاق مطار الخرطوم عقب إطلاق نار في جهاز المخابرات السوداني

ذكرت مصادر أن السلطات الأمنية أغلقت اليوم الثلاثاء، المجال الجوى لمطار الخرطوم، ومنع إقلاع أو هبوط أى طائرة، وذلك عقب إطلاق كثيف للنيران بجهاز المخابرات السوداني بمنطقة كافوري أدى إلى سقوط رصاص على مدرج الطائرات.

وقالت المصادر، التي لم يتم تسميتها، إن اغلاق السلطات لمطار الخرطوم جاء احترازيًا خشية ان تقع حوادث جوية نتيجة اطلاق النار الكثيف بالهواء، بحسب صحيفة"المشهد "السودانية .

كان جهاز المخابرات العامة السوداني قد أفاد بأن إطلاق النار الذي وقع في العاصمة الخرطوم اليوم الثلاثاء قامت به مجموعة من منتسبي "هيئة العمليات" التابعة للجهاز اعتراضا على مكافأة ما بعد الخدمة.

وقال الناطق باسم الجهاز في بيان تناقلته وسائل إعلام سودانية محلية إنه "في إطار هيكلة الجهاز وما نتج عنها من دمج وتسريح، حسب الخيارات التي طرحت على منسوبي هيئة العمليات، اعترضت مجموعة منهم على قيمة المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة".

وأضاف الناطق أنه "يجري التقييم والمعالجة وفقا لمتطلبات الأمن القومي للبلاد".

ووفقا لبيانات محلية، تضم هيئة العمليات، الذراع العسكرية لجهاز الأمن إبان نظام الرئيس السابق عمر البشير، نحو 14 ألف جندي. وأصدر المجلس العسكري السوداني في تموز/يوليو الماضي قراراً بتبعيتها إلى الدعم السريع ثم سرعان ما صدر قرار بتبعيتها إلى الجيش وتسريح جزء منها.

كان "تجمع المهنيين السودانيين" قد اشار في وقت سابق من اليوم الثلاثاء بوجود أنباء عن تمرد قوات تتبع لـ"هيئة العمليات".