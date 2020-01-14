 الرئيس الجزائري تبون يواصل مشاوراته السياسية بلقاء رئيس حزب جيل جديد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الجزائري تبون يواصل مشاوراته السياسية بلقاء رئيس حزب جيل جديد

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 5:52 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 5:52 م

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، سفيان جيلالي رئيس حزب جيل جديد؛ وذلك في إطار المشاورات التي يجريها تبون مع الشخصيات والقوى السياسية المختلفة.

وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية فإن اللقاء، الذي يندرج في إطار المشاورات التي يجريها الرئيس تبون، تناول الوضع العام ومراجعة الدستور لإرساء أسس الجمهورية الجديدة التي هي في صلب المطالب الشعبية.

عرض جيلالي اقتراحات حزبه، وعرض وقدم اقتراحات لتعزيز التشاور والحوار اللذين باشرهما الرئيس تبون تنفيذا لالتزاماته الانتخابية التي أكدها بعد أداء اليمين الدستورية رئيسا للبلاد.

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