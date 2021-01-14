النواب يوافق على طلب الحكومة النظر بمشروعات قوانين من الفصل التشريعي الأول

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وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، علي طلب مقدم من الحكومة بنظر مشاريع القوانين خلال الفصل التشريعي الحالي (الثاني)، والتي لم يتم الانتهاء منها في الفصل التشريعي السابق (الأول).

وقرر المجلس، خلال الجلسة الإجرائية اليوم الخميس، إحالة طلب الحكومة بشأن مشاريع القوانين إلى اللجان النوعية المختصة والتي سبق إحالتها إليها في الفصل التشريعي الأول.

وقال رئيس المجلس إنه تلقى رسالة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يؤكد خلالها تمسك الحكومة بمشروعات القوانين التي سبق وتقدمت بها، ولم يتسن للمجلس في فصله التشريعي الأول من الانتهاء والنظر فيها.

وجاءت موافقة المجلس بناء على لائحته الداخلية في هذا الشأن.

كما وافق المجلس على إحالة عدد من الاتفاقيات الدولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشتها والنظر في دستوريتها.

واستأنف رئيس المجلس جلسته الإجرائية مساء اليوم عقب إجراء انتخابات هيئات اللجان النوعية للمجلس بإقرار هيئة مكتب المجلس برئاسة المستشار حنفي جبالي، نتيجة انتخابات اللجان والبالغ عددها 25 لجنة.

وتقدم رئيس المجلس بالتهنئة لهيئات مكاتب اللجان النوعية الذين جرى انتخابهم، مؤكدأً أن التعاون المثمر والبناء سيكون العنوان بين أعضاء هيئات مكاتب اللجان.

ورفع رئيس المجلس الجلسة إلى الأحد القادم في تمام الساعة الواحدة ظهرا.