التعاون الإسلامي: تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية يخدم السلام في اليمن

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الحوثيين اليمنية منظمة إرهابية.

وقالت المنظمة، في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "الأمين العام الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، صرَّح بأن هذا التصنيف سيدعم الجهود السياسية القائمة، وسيُجبر قادة جماعة الحوثيين على الدخول في مباحثات جادة للتوصل إلى السلام، ويضغط عليهم للتنفيذ بعد توقيع أي اتفاق".

وأشارت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرًا لها، إلى أن البيانات الصادرة عن القمم الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية، تؤكد ما تمثله جماعة الحوثي من تهديد للأمن الإقليمي والدولي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن يوم الإثنين الماضي، أن الولايات المتحدة ستدرج جماعة الحوثي اليمنية وثلاثة من قادتها من بينهم زعيمها عبد الملك الحوثي على قائمة الإرهاب.

وقال بومبيو إن وزارة الخارجية ستخطر الكونجرس بنيتها تصنيف جماعة الحوثي اليمنية الموالية لإيران كمنظمة إرهابية أجنبية.