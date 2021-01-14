الخارجية الروسية: حجب حسابات ترامب على شبكات التواصل انفجار نووي

انتقدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا حجب حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شبكات التواصل الاجتماعي، واصفة هذا الحجب بـ "الانفجار النووي" في البيئة السيبرانية، وضربة للقيم الديمقراطية للغرب.

وكتبت زاخاروفا، على صفحتها الرسمية في فيسبوك، حسبما أوردت وسائل إعلام روسية اليوم الخميس: "لقد حظرت قبل أيام جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية الكبرى حسابات الرئيس الأمريكي دون قرار من المحكمة أو رأي مؤسسة مختصة بالأخلاق، فقد قاموا بحجب حسابات رسمية يتابعها الملايين من الجمهور".

وأضافت:" حتى أكثر شركاء الولايات المتحدة قرباً لم يتمكنوا من قبول مثل هذا الهجوم على القيم الغربية، وهم من الذين بالتأكيد لا يتسمون بمشاعر دافئة تجاه دونالد ترامب".

وتابعت زاخاروفا: "أن قرار منصات الإنترنت الأمريكية حجب رئيس الدولة يمكن مقارنته بانفجار نووي في البيئة السيبرانية"، مشيرة إلى أن الخوف ليس من الدمار بل من العواقب.

وأضافت: "تم توجيه ضربة للقيم الديمقراطية، التي أعلنها المجتمع الغربي، بضربة واحدة، وبين عشية وضحاها تلقى كل من المدافعين عن الشبكة المظلمة والمدافعين عن الرقابة الصارمة حجة قوية للدفاع عن سياساتهم وبدأت إعادة تشكيل سوق الإعلام وأكبر هجرة رقمية".