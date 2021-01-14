هيئة السجون الروسية: القبض على نافالني لدى وصوله موسكو يوم الأحد القادم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صرحت هيئة السجون الروسية الاتحادية بأن السياسي المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني ينبغي أن يتوقع القبض عليه لدى وصوله لروسيا يوم الأحد المقبل إلى موسكو.

وقالت هيئة السجون الروسية في بيان اليوم الخميس إنه تم إدراج اسمه على قائمة المطلوبين في 29 ديسمبر مع تعليمات "باحتجازه عند التعرف على مكان وجوده".

وتعرض نافالنى 44 عاما للتسميم بغاز الأعصاب نوفيتشوك في أغسطس، وتم نقله إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

وأعلن نافالني في رسالة في مقطع فيديو أمس الأربعاء أنه سيستقل رحلة طيران منخفضة التكاليف إلى موسكو يوم الأحد، برغم الخطر على حريته الشخصية.

وكتب عبر موقع تويتر أنه لم يفكر قط في البقاء خارج روسيا لأنه لم يغادر وطنه مطلقا بمحض إرادته.

قال "وصلت إلى ألمانيا في صندوق إنعاش".

وتسعى هيئة السجون الاتحادية إلى وضع نافالني خلف القضبان بزعم انتهاكه لشروط العقوبة التي تم توقيعها عليه مع وقف التنفيذ ووضعه تحت المراقبة التي صدرت بحقه في محاكمة بتهمة الاحتيال في 2014.

وينفي نافالني ارتكاب أي مخالفات ويقول إنها مجرد حيلة للزج به في السجن.

وألقى نافالني باللائمة في تسميمه على، جهاز الأمن الاتحادي الروسي، بأوامر من بوتين.