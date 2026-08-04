الإسكان: 100 مشروع بالخطة الاستثمارية للجهاز المركزي للتعمير العام المالي الجاري

عقدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع اللواء هاني الإسكندراني رئيس الجهاز المركزي للتعمير، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، واستعراض الخطة الاستثمارية للجهاز للعام المالي 2026-2027.

واستعرض اللواء هاني الإسكندراني الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للجهاز للعام المالي 2026-2027 والتي تضم 100 مشروع، إلى جانب تنفيذ 3630 مشروعًا ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والاستعداد لتنفيذ 446 مشروعًا ضمن مرحلتها الثانية.

وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ مشروع «التجلي الأعظم فوق أرض السلام» بمدينة سانت كاترين لتعزيز مكانتها السياحية والدينية، ومشروعات التجمعات التنموية بشبه جزيرة سيناء لتوفير مجتمعات عمرانية وفرص عمل مستدامة.

وشملت المتابعة مشروعات إنشاء وتطوير الطرق والمحاور الرئيسية، ومشروع حدائق تلال الفسطاط، وإنشاء مستشفيات بعدد من المحافظات.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الجهاز المركزي للتعمير يُعد أحد أهم الأذرع التنفيذية للوزارة، مشددة على عقد اجتماعات دورية وتكثيف المتابعة الميدانية لرفع معدلات التنفيذ وتذليل المعوقات للانتهاء من المشروعات وفق البرامج الزمنية وأعلى معايير الجودة.