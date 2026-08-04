وزير الصناعة يبحث مع ممثلي شركة نمساوية خطة إقامة مشروع لإنتاج الحراريات المتكاملة للصناعات الثقيلة في مصر

- هاشم: السوق المصري أصبح وجهة جاذبة لكبريات الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الثقيلة المعتمدة على أحدث التكنولوجيات



في إطار توجه وزارة الصناعة لتعميق الصناعات الثقيلة وتوطين الصناعات التكميلية، عقد خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعاً مع حكيم الدين علي الرئيس الإقليمي لشركة RHI Magnesita لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، والوفد المرافق له، لبحث خطة الشركة لإقامة مشروع لإنتاج الحراريات المتكاملة للصناعات الثقيلة في مصر، وقد حضر الاجتماع محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

واستعرض الاجتماع أنشطة ومشروعات الشركة (في إنتاج كل أنواع الحراريات المستخدمة في تصنيع الحديد والأسمنت والألومنيوم والنحاس والزجاج) في مختلف دول العالم واستحواذها خلال السنوات الماضية على عدد من الشركات في آسيا، إلى جانب دراسة الشركة حالياً إقامة مصنعٍ لها في مصر.

وفي بداية الاجتماع أكد الوزير، أن الوزارة تولي- في إطار استراتيجيتها المحدثة للصناعة المصرية 2030- اهتماماً بالغاً بصناعة الحراريات باعتبارها من الصناعات التكميلية اللازمة لإنتاج مواد البناء والصناعات المعدنية والتي تدخل في مختلف الصناعات الهندسية وتلبي احتياجات المشروعات القومية، لافتاً إلى أن إنتاج الشركة سيسهم بصورة كبيرة في تلبية احتياجات السوق المحلي الكبير والتصدير لمنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح هاشم، أن المشروع يتماشى مع خطة الوزارة لنقل وتوطين التكنولوجيات في الصناعة المصرية لزيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن السوق المصري أصبح وجهة جاذبة لكبريات الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الثقيلة المعتمدة على أحدث التكنولوجيات.



ومن جهته، أكد حكيم الدين علي الرئيس الإقليمي لشركة RHI Magnesita لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا أن الشركة تنظر إلى مصر على أنها من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط نظراً لتوافر المواد الخام اللازمة للتصنيع بدرجة نقاء عالية، لافتاً إلى أن الشركة تتميز بامتلاكها كل حلقات الصناعة بداية من المواد الخام وحتى المنتج النهائي إلى جانب قيامها بأنشطة إعادة التدوير وتقديم حلول رقمية تلبي احتياجات مختلف الأسواق.