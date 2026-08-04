• رستم: المستشفى الجامعي وكلية الطب سيحققان نقلة نوعية للخدمات الصحية والتعليمية لأهالي البحيرة

• المستشفى يضم أكثر من 270 سريرًا ووحدات متكاملة للعلاج الإشعاعي والغسيل الكلوي والمناظير

• كلية الطب تستهدف خدمة 300 طالبٍ للدفعة الواحدة ومجهزة بأحدث المعامل والأجهزة الطبية

في إطار زيارته الميدانية لمحافظة البحيرة، تفقد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، يرافقه الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مشروع تطوير ميدان محطة السكة الحديد، ومبنى المستشفى الجامعي، ومبنى خدمات اليوم الواحد، إلى جانب مبنى كلية الطب، وهي المشروعات التي تبلغ إجمالي استثماراتها نحو 4.8 مليار جنيه.

وخلال الزيارة عرض إلهامي ترابيس رئيس الجامعة، تطور تنفيذ مشروع المستشفى وكلية الطب ودوره في تطوير التعليم الجامعي بالمحافظة.

كما حضر الجولة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، وهبة عبد المنعم، مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية، وقيادات الوزارة ووائل حمزة السكرتير المساعد للمحافظة، وخالد رسلان وكيل الوزارة والمشرف على عدد من القطاعات بديوان عام المحافظة، ونواب رئيس الجامعة، وممثلي مجلس النواب.

وأكد رستم، أن المشروعات الجاري تنفيذها ستحقق نقلة نوعية ملموسة في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة البحيرة بشكل عام، ومدينة دمنهور بشكل خاص؛ وذلك من خلال توفير مستشفى نموذجي متكامل، فضلاً عن مبنى كلية الطب الذي سيعزز من جودة الدراسة الجامعية والبحث العلمي بالمحافظة، مشيراً إلى التنسيق والتعاون المستمر مع وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بتطوير المستشفيات الجامعية.

ويضم المستشفى الجامعي ومبنى خدمات اليوم الواحد تجهيزات ضخمة تشمل273 سريرًا للإقامة، و25 سريرًا للاستقبال والطوارئ، و72 سريرًا للعناية المركزة، و10غرف عمليات كبرى، و3 أكشاك للولادة الطبيعية، وغرفتين للولادة القيصرية، و12حضّانة للأطفال المبتسرين، و20عيادة خارجية في مختلف التخصصات، و18 ماكينة للغسيل الكلوي، ووحدات متكاملة للأشعة، والعلاج الإشعاعي، وبنك الدم، و3 غرف للمناظير، ومعملاً للتحاليل، وقسماً للعلاج الطبيعي، وسكناً مجهزاً للطاقم الطبي يتضمن 30 سريرًا.

كما يستهدف مبنى كلية الطب الجديد تقديم خدمة تعليمية متميزة لعدد 300 طالبٍ في الدفعة الواحدة، ويحتوي المبنى على مدرج رئيسي بسعة 600 طالبٍ، و 8 مدرجات فرعية يسع كل منها 190 طالبًان و38 قاعة دراسية، و8 قاعات دراسية عملية، و10 معامل متخصصة، و11 معملًا للمهارات السريرية، 5 مشرحة تعليمية مجهزة، معملاً متطوراً للحاسب الآلي.