صلاح: أرغب في خوض كامل المباريات مع احترامي لخيارات كلوب

قال محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، إنه يرغب دائما في المشاركة بشكل كامل في مباريات فريقه، موضحا أنه يحترم قرارات المدير الفني للريدز يورجن كلوب.

وتحاور بي إن سبورتس محمد صلاح، مساء غد الجمعة، ولكن الحساب الرسمية للقناة نشر بعض التصريحات على لسان صلاح مساء اليوم.

ومن ضمن التصريحات التي نشرتها لصلاح هي التي تحدث فيها عن رغبته في خوض كل المباريات حيث قال:«أرغب في خوض كامل المباريات مع احترامي لخيارات كلوب، وهو صاحب القرار النهائي».

وتكاثرت الأقاويل وتداولت العديد من التقارير في الفترة الأخيرة، بشأن خروج صلاح من ليفربول، واحتمالية انتقاله في الصيف المقبل لاحد القطبين (برشلونة - ريال مدريد).