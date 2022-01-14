 وزراء خارجية أوروبا يوافقون على خطة بشأن أزمة الناتو وروسيا - بوابة الشروق
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وزراء خارجية أوروبا يوافقون على خطة بشأن أزمة الناتو وروسيا

د ب أ
نشر في: الجمعة 14 يناير 2022 - 11:22 م | آخر تحديث: الجمعة 14 يناير 2022 - 11:22 م

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على نهج موحد مؤلف من 10 نقاط للتعامل مع أزمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" وروسيا بشأن أوكرانيا، وذلك في اجتماع غير رسمي في مدينة بريست الفرنسية.

ويضع ذلك النهج، المشتق من مواقف أوروبية سابقة منذ بداية حشد روسيا قواتها على الحدود مع أوكرانيا، مجموعة من إجراءات الردع وفرص الحوار.

ومن بين هذه الأمثلة، الاعداد المستمر لعقوبات تتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، مصحوبا بإمكانية اتخاذ إجراءات جديدة من بناء الثقة مثل مباحثات الحد من التسلح.

ودعا وزراء خارجية التكتل الأوروبي موسكو مجددا لخفض تصعيد الوضع، التأكيد من جديد على تضامنهم مع أوكرانيا.


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