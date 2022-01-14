منسق «حياة كريمة» بدمياط: منتدى شباب العالم رسالة لجميع الدول أننا قادرون

قال المعتصم بالله محمد الجندى، منسق مبادرة حياة كريمة بدمياط، وأحد منظمي منتدى شباب العالم، إن الدولة المصرية نجحت في تنظيم منتدى شباب العالم خاصةً في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأضاف خلال لقائه مع فضائية «الأولى»، مساء الخميس، أن تنظيم المنتدى وخروجه بهذا الشكل، يبعث رسالة إلى جميع دول العالم، أن مصر قادرة على تنظيم أي حدث عالمي مهما كانت التحديات.

وتابع، أن المنتدى امتاز هذا العام بالانسيابية في الاجراءات الاحترازية في ظل فيروس كورونا، مضيفًا أن الشباب المنظم للمنتدى على دراية كاملة بضوابط تنظيم المنتديات بسبب تنظيمهم المنتديات في السنوات الماضية.

واستكمل، أن فيما يخص مبادرة حياة كريمة في دمياط فتم رفع كفاءة القرى بكفر سعد، مشيرًا إلى أن يتم الآن الاهتمام بالصناعات الشعبية في المحافظة.

انطلقت، صباح الاثنين، فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.