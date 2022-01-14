أيو يهاجم الجابون : فرق صغيرة

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هاجم أندرية أيو قائد ومهاجم المنتخب الغاني نظيره الجابوني ومدربه باتريس نوفو عقب نهاية مباراة المنتخبين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتزايدت فرص الجابون في التأهل للدور الثاني عقب التعادل وزيادة رصيدهم إلى 4 نقاط وبفارق 3 نقاط عن غانا وقبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.

وقال أيو في تصريحات لقناة بي أن سبورت عقب المباراة :" تلك التصرفات من الطبيعي تخرج من الفرق الصغيرة .. هذة ليست كرة قدم".

وكشف أيو عن الأزمة التي تسببت في أشتعال الموقف عقب نهاية المباراة وتبادل اللكمات بين اللاعبين وإشهار البطاقة الحراء لتيتيه مهاجم غانا.

وقال أيو:" سقط لاعبنا وقمنا بإخراج الكرة ولاعبو الجابون لم يلتزموا بالروح الرياضية وسجلوا هدف".

وعقب المباراة حاول نوفو مدرب الجابون تهدئه أيو ولكن الأخير هاجمه لفظيًا بشكل كبير.