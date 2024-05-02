تراجع معدل التضخم في كوريا الجنوبية لأقل من 3% لأول مرة منذ 3 أشهر خلال أبريل الماضي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت البيانات في كوريا الجنوبية ارتفاع معدل التضخم بنسبة 9ر2% خلال أبريل على أساس سنوي، ليتراجع المعدل إلى أقل من 3% لأول مرة منذ ثلاثة أشهر.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن بيانات مكتب الإحصاء أظهرت أن أسعار المستهلكين تراجعت بواقع 2ر0 نقطة مئوية الشهر الماضي مقارنة بمارس الماضي.

وكان معدل التضخم قد انخفض في يناير الماضي لأقل من 3% لأول مرة منذ يوليو 2023 ليسجل 8ر2%، ولكن الأسعار المرتفعة للفاكهة والمنتجات الزراعية والطاقة تسببت في ارتفاع الضغوط التضخمية مجددا. وبلغ معدل التضخم خلال فبراير الماضي 1ر3%.

وارتفع معدل التضخم الأساسي، باستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 3ر2% على أساس سنوي في أبريل الماضي.

وتتوقع وزارة المالية ارتفاع الأسعار بنسبة 6ر2% خلال العام الجاري.