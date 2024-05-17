تُقام اليوم الجمعة 17 مايو 2024 العديد من المباريات في مختلف الملاعب الأوروبية والعربية، أبرزها مواجهة الهلال والنصر في ديربي الرياض ضمن منافسات الدوري السعودي.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17 مايو 2024 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

فيورنتينا X نابولي – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

ضمك X الفيحاء – 6 مساء SSC1 SD

الاتفاق X الأخدود – 9 مساء SSC EXTRA 1 SD

النصر X الهلال – 9 مساءSSC1 HD

مواعيد مباريات الدوري التركي

إسطنبول سبور X سيفاس سبور – 5 مساء

أنطاليا سبور X أضنة ديمرسبور – 8 مساء

مواعيد مباريات دوري البطولة الإنجليزية «التصفيات التأهيلية – نصف النهائي»

ساوثهامبتون X وست بروميتش – 10 مساءbeIN Sports HD 2

موعد مباراة نهائي كأس الإمارات

الوصل X النصر – 6.30 مساء