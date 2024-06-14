القبض على سيدة ورجل أثناء تسليم مخدرات بإدفو في أسوان

تمكن رجال مباحث إدفو في محافظة أسوان، اليوم الخميس، من القبض على امرأة ورجل أثناء تسليم، وتسلم كمية من الحشيش والأفيون.

وكانت معلومات سرية وصلت لرجال مباحث مركز شرطة إدفو، تفيد بوجود امرأة بحوزتها لفافات كبيرة داخل شنطة يشتبه في أن تكون مخدرات.

تم إعداد قوة من المباحث والتوجه لمكان البلاغ، حيث تم مراقبة المرأة وحضر رجل إليها، وقام بتسليمها شنطة، وفي المقابل تسلم لفافات، حيث باغتتهما القوة وبتفتيش اللفافات، تبين أن فيها 20 طربة حشيش، وكمية من الأفيون والشنطة الأخرى بداخلها كمية من الأموال.

وبالتحري أن المرأة كانت قادمة من محافظة قنا؛ لتسليم كمية الحشيش والأفيون لتاجر مخدرات بإدفو.

تم التحفظ على المضبوطات والرجل والمرأة، وتحرر المحضر وجارٍ العرض على النيابة.