حريق هائل يلتهم منطقة الزرايب في البراجيل (صور وفيديو)

اندلع حريق كبير في منطقة الزرايب بالبراجيل في مركز أوسيم بمحافظة الجيزة، وسط محاولات الحماية المدنية لإطفائه، وأسفر الحريق عن إصابة عدد من الأشخاص بالاختناق.



وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد "باندلاع حريق بمنطقة الزرايب في البراجيل، وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن النيران اشتعلت بمجموعة من العشش، وتمت السيطرة عليها، وجار الاستماع لأقوال شهود عيان لكشف سبب اشتعال الحريق".

يا لطيف ألطف بعبادك

حريق هائل بأرض الزرايب في البراجيل والحماية المدنية تحاول السيطرة عليه وإصابة 15 شخص حتى الآن pic.twitter.com/dxkKIHA9Vk — Pêřy 🍉🔻 📿 (@Green00_Dream) June 14, 2024

وأسفر الحريق عن إصابة عدد من الأشخاص باختناق بالإضافة إلى نفوق عدد من الماشية، وتبين من خلال المعاينة، أن "النيران اشتعلت بعدد من العشش حيث ساعدت الأخشاب على امتداد الحريق وانتقاله".

وتم الدفع بـ 15 سيارة إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني حول الموقع.

وسيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على الحريق، وجار مواصلة أعمال التبريد لمنع اندلاع الحريق مرة أخرى".