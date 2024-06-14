صلاح عبد الله: أحمد آدم كان يريد أن يصبح مطرباً

كشف الفنان صلاح عبد الله، عن بداية صداقته القوية مع الفنان علي الحجار، والتي تعود إلى عام 1982، مشيرا إلى أنها تزامنت مع مروره بحالة نفسية صعبة بعد رفده من النقابة.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، إن الفنان علي الحجار كان نجمًا كبيرًا في ذلك الوقت، بينما كان هو وأصدقائه غير معروفين، قائلا: «علي الحجار وقتها كان نجما غير طبيعي، وكل طلبة جامعات بيغنوا أغانيه، وكنا إحنا قدامه نكرات أقسم بالله، ولا كان حد يعرفني ولا الهوى».

وأضاف أنه التقى بالصدفة مع علي الحجار على شاطئ البحر في الإسكندرية، برفقة الفنان أحمد آدم، وكانوا سعداء للغاية بلقاء النجم الكبير.

وتابع أنه بدأ يروي له بعض الخواطر التي كان يكتبها في محاولة لإثارة إعجاب علي الحجار، مضيفا أن «الحجار» كان منبهرًا حينها بصحبتهم وبدأت تكوين صداقة، قائلا:«كنا ما صدقنا أننا قاعدين مع علي الحجار، وعايزين ننال رضاه وإعجابه، فنقول له حاجات تضحكه».

وكشف عن أن الفنان أحمد آدم كان يريد أن يصبح مطربا، قائلا: « أحمد آدم كان عايز يكون مطرب، بدايته كانت في قصر الثقافة بالإسكندرية وكان متجه إلى الغناء وكان بيلحن لي أغاني، وكنا نغنيها أيام الفقر».

من جانبه، كشف الفنان علي الحجار أنه كان يمر بأزمة نفسية كبيرة في ذلك الوقت، بعد أن جرى فصله من نقابات التشكيليين والمهن التمثيلية والمهن الموسيقية بعد تأخره عن حضور احتفال نصر أكتوبر، مضيفا أن الفنان أحمد آدم كان يشعر بالغيرة منه لأنه كان يحب الغناء.