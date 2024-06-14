عماد الدين حسين: قانون التصالح بمخالفات البناء مثال على ضرورة وجود معارضة مدنية

شدد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق، على ضرورة تقوية الحياة السياسية والحزبية ووجود معارضة مدنية في المشهد السياسي، معتبرا أن ذلك «من المصلحة العامة».

وقال خلال لقاء لبرنامج «حوار عن قرب» مع الإعلامي أحمد العطار، المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الخميس إن «المصلحة العامة تقتضي أن تكون هناك معارضة تقول للحكومة إن القانون الفلاني به واحد أو اثنين خطأ.. والحكومة إذا اقتنعت بوجهة النظر المعارضة تستجيب».

وضرب مثالا على ذلك بقانون التصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى إرسال الحكومة قانون التصالح على مخالفات البناء إلى البرلمان مرتين، وتم التصديق عليه، في ظل تأييد الحكومة من جانب قوى سياسية عديدة وكبيرة.

وأضاف أن «البرلمان لم يناقش القانون مناقشة كاملة، والنتيجة أنه تم تغييره في مرحلة ثالثة»، معتبرا أن هذا القانون «أحد المآخذ على الحكومة»، متسائلا «ما الذي يدفعني لإصدار قانون 3 مرات في خلال 3 أو 4 سنوات؟».

وأوضح أن وجود قاعدة بيانات كاملة عن حجم المخالفات في المباني، مع إتاحة الفرصة أم النقاش الأوسع ودراسة أعمق قبل إصدار القانون؛ كان من شأنه أن يساعد البرلمان في اتخاذ القرار الصحيح حياله، مشددا أن كل ذلك يتوقف على «وجود تنوع في البرلمان و الحياة السياسية والإعلام في إطار القانون والدستور».