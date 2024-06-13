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احتفل محمد هاني نجم منتخب مصر والأهلي بحفل زفافه على شقيقة زوجة حسام غالي، في حفل كبير بأحد فنادق القاهرة.

حفل الزفاف شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة ، في مقدمتهم محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي، بالإضافة لنجوم المنتخب محمد عبد المنعم ومحمد مجدي أفشة ومحمود عبدالمنعم كهربا، وتريزيجيه ومحمد الشناوي وإمام عاشور ومحمد شريف.

أحيا الحفل النجم الكبير محمد حماقي وتفاعل الحاضرين مع أغانيه بالرقص وسط أجواء مليئة بالفرح.

وعادت بعثة منتخب مصر إلى القاهرة في الساعات الماضية بعد العودة بنقطة إيجابية من مواجهة غينيا بيساو 1-1 والفوز على بوركينا فاسو 2-1 ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 والتي أقيمت بشهر يونيو الجاري وتستمر حتى أكتوبر 2025.