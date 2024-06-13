مصرع طفلة صدمتها سيارة داخل سوق السنبلاوين في الدقهلية

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لقيت طفلة مصرعها بعد أن صدمتها سيارة داخل سوق مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل جثمانها لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكب الواقعة والسيارة.

وتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بوصول طفلة إلى مستشفى السنبلاوين العام جثة هامدة، ادعاء حادث سير.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع الطفلة "ليلي.ع.ع.ع، 3 أعوام"، حيث صدمتها سيارة داخل سوق السنبلاوين وفرت هاربه .

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بتكثيف الجهود لضبط السيارة وقائدها، واستدعاء الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.