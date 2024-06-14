سموحة يرد على أنباء التعاقد مع ثنائي الأهلي

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة حقيقة التعاقد مع أحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح، ثنائي النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال فرج عامر في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح لاعبان في الأهلي حاليًا، ولا استطيع أن أتحدث في هذا الأمور".

وأضاف: "لا استطيع أن أتحدث باسم النادي الأهلي أو عن لاعبيه، فإذا تحدثت الآن ستكون هناك بلبلة، ولكن في نهاية الموسم ربنا قادر على شكل شيء".

وأتم فرج عامر تصريحاته قائلًا: "مستمر في رئاسة سموحة، أنا أؤدي دوري وواجبي، لما لا أستمر؟ أنا أحترم أعضاء الجمعية العمومية في النادي، وأبذل قصارى جهدي مع النادي".