عماد الدين حسين: دفعنا ثمنا غاليا من شهداء الوطن كي لا نقع تحت رحمة الإرهاب

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق، إن هناك انطباعًا خاطئًا لدى البعض بأن سيناء منطقة خطرة ومليئة بالإرهاب، معربا عن أسفه إزاء نجاح الإعلام المعادي خلال فترة من الفترات بتصوير سيناء كمنطقة تحت رحمة الإرهاب.

وأكد خلال لقاء لبرنامج «حوار عن قرب» مع الإعلامي أحمد العصار، المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الخميس، أن الدولة المصرية نجحت في دحر الإرهاب في سيناء بفضل ضربات قوية وجهتها للجماعات الإرهابية، لا سيما بعد ثورة الـ30 من يونيو 2013، والتي أعقبتها هجمات إرهابية استهدفت المنشآت الشرطية والشخصيات العامة، ووصلت ذروتها بتفجير مسجد الروضة الذي راح ضحيته أكثر من 300 شهيد.

وقدم «حسين» الشكر والتقدير للقوات المسلحة والشرطة والمجتمع المدني وأبناء سيناء الذين بذلوا تضحيات عظيمة في سبيل القضاء على الإرهاب، مشيرا إلى أن مصر من الدول القليلة التي تمكنت من هزيمة الإرهاب خلال فترة زمنية قياسية، قائلا: «دفعنا ثمنا غاليا من شهداء الوطن حتى لا تقع تحت رحمة الإرهاب».

وأوضح أن الدولة المصرية لم تكتف وحسب بالقضاء على الإرهاب؛ بل شرعت في تنفيذ خطة تنموية شاملة لإعمار سيناء، بعد دحر الجماعات المتطرفة التي سعت إلى تحويلها إلى إمارة تابعة لتنظيم داعش، وإفشال مخطط إقامة إمارة في الشيخ زويد عام 2015.

وتابع: «نحن لا ندرك قيمة الأشياء إلا عندما نقارنها بغيرها» ، مشيرا إلى تعرض العراق إلى محنة كبرى عقب سيطرة داعش على نصف الموصل في 2014، وسيطرته أيضا على مدن الرقة ودير الزور وحمص و جزء من حلب و إدلب في سوريا، فضلا عن سرت الليبية، والتي لا زالت تتواجد بها ميلشيات مسلحة حتى الآن.